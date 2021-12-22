Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 178 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 178 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|94.640.000.000
|1,82
|Enka İnşaat
|85.344.000.000
|1,41
|Ford Otosan
|84.569.310.000
|9,39
|Koç Holding
|73.338.171.606
|1,33
|İskenderun Demir Çelik
|63.278.000.000
|2,19
|SASA Polyester
|52.572.800.000
|13,03
|Garanti Bankası
|49.476.000.000
|0,70
|ASELSAN
|48.837.600.000
|2,37
|Şişe Cam
|42.670.571.802
|1,58
|BİM Mağazalar
|40.743.120.000
|6,07
|Turkcell
|40.590.000.000
|1,85
|Tüpraş
|39.415.982.080
|2,91
|Akbank
|39.312.000.000
|0,56
|Tofaş Oto Fabrikası
|35.325.000.000
|7,06
|İş Bankası (C)
|35.279.764.800
|0,47
|Türk Telekom
|34.720.000.000
|2,27
|Arçelik
|32.461.982.968
|2,19
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.155.973.084
|0,54
|Türk Hava Yolları
|28.234.800.000
|0,49
|Sabancı Holding
|26.627.271.300
|0,59
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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