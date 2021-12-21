Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 195 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 195 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik98.910.000.0001,90
Enka İnşaat90.720.000.0001,50
Ford Otosan88.288.956.0009,81
Koç Holding76.127.659.4611,38
İskenderun Demir Çelik66.120.000.0002,29
SASA Polyester52.192.000.00012,93
ASELSAN49.658.400.0002,41
Garanti Bankası47.796.000.0000,67
Şişe Cam45.182.407.3291,67
Turkcell41.976.000.0001,92
Tüpraş41.644.712.9603,08
BİM Mağazalar39.710.880.0005,91
Akbank37.700.000.0000,54
Tofaş Oto Fabrikası35.100.000.0007,02
Türk Telekom34.370.000.0002,25
İş Bankası (C)33.794.774.7000,45
Arçelik32.543.070.3532,20
Yapı ve Kredi Bankası28.382.092.3140,51
Türk Hava Yolları27.503.400.0000,48
Sabancı Holding26.994.544.0070,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

 BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title