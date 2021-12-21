Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 195 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 195 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|98.910.000.000
|1,90
|Enka İnşaat
|90.720.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|88.288.956.000
|9,81
|Koç Holding
|76.127.659.461
|1,38
|İskenderun Demir Çelik
|66.120.000.000
|2,29
|SASA Polyester
|52.192.000.000
|12,93
|ASELSAN
|49.658.400.000
|2,41
|Garanti Bankası
|47.796.000.000
|0,67
|Şişe Cam
|45.182.407.329
|1,67
|Turkcell
|41.976.000.000
|1,92
|Tüpraş
|41.644.712.960
|3,08
|BİM Mağazalar
|39.710.880.000
|5,91
|Akbank
|37.700.000.000
|0,54
|Tofaş Oto Fabrikası
|35.100.000.000
|7,02
|Türk Telekom
|34.370.000.000
|2,25
|İş Bankası (C)
|33.794.774.700
|0,45
|Arçelik
|32.543.070.353
|2,20
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.382.092.314
|0,51
|Türk Hava Yolları
|27.503.400.000
|0,48
|Sabancı Holding
|26.994.544.007
|0,60
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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