Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 246 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 246 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|99.960.000.000
|1,92
|Enka İnşaat
|91.224.000.000
|1,51
|Ford Otosan
|89.341.686.000
|9,92
|Koç Holding
|76.584.121.110
|1,39
|İskenderun Demir Çelik
|68.730.000.000
|2,38
|SASA Polyester
|54.745.600.000
|13,56
|ASELSAN
|50.889.600.000
|2,47
|Garanti Bankası
|48.972.000.000
|0,69
|Şişe Cam
|45.641.889.437
|1,69
|Turkcell
|42.724.000.000
|1,95
|Tüpraş
|41.694.796.800
|3,08
|BİM Mağazalar
|40.560.960.000
|6,04
|Akbank
|39.676.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|37.555.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|34.739.768.400
|0,46
|Tofaş Oto Fabrikası
|34.675.000.000
|6,93
|Arçelik
|32.867.419.891
|2,22
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.071.502.571
|0,54
|Türk Hava Yolları
|28.207.200.000
|0,49
|Sabancı Holding
|27.137.372.282
|0,61
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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