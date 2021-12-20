Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 340 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 340 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik109.830.000.0002,11
Enka İnşaat100.800.000.0001,66
Ford Otosan98.079.345.00010,89
Koç Holding84.546.840.9871,53
İskenderun Demir Çelik73.428.000.0002,54
SASA Polyester57.736.000.00014,31
ASELSAN55.176.000.0002,68
Şişe Cam50.175.446.2401,86
Garanti Bankası48.636.000.0000,69
Turkcell46.640.000.0002,13
Tüpraş46.252.426.2403,42
BİM Mağazalar43.505.880.0006,48
Tofaş Oto Fabrikası38.275.000.0007,65
Türk Telekom38.185.000.0002,50
Akbank38.116.000.0000,54
Arçelik36.151.458.9682,44
İş Bankası (C)34.199.772.0000,46
Türk Hava Yolları30.553.200.0000,53
Sabancı Holding29.973.533.7460,67
Yapı ve Kredi Bankası29.480.208.9810,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

 BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title