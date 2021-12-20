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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 390 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 390 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik114.660.000.0002,20
Enka İnşaat101.192.000.0001,67
Ford Otosan97.482.798.00010,83
Koç Holding87.336.328.8421,58
İskenderun Demir Çelik73.776.000.0002,55
SASA Polyester60.200.000.00014,92
ASELSAN57.000.000.0002,76
Şişe Cam51.186.306.8791,89
Garanti Bankası49.140.000.0000,69
Tüpraş47.128.893.4403,48
BİM Mağazalar46.299.000.0006,89
Turkcell45.540.000.0002,08
Tofaş Oto Fabrikası42.375.000.0008,47
Akbank38.792.000.0000,55
Türk Telekom36.470.000.0002,39
İş Bankası (C)35.594.762.7000,48
Arçelik34.766.216.1472,35
Türk Hava Yolları31.712.400.0000,55
Sabancı Holding30.810.099.3580,69
Yapı ve Kredi Bankası30.409.384.6220,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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