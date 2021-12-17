Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 17.12.2021
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|108.150.000.000
|2,08
|Enka İnşaat
|100.352.000.000
|1,66
|Ford Otosan
|94.605.336.000
|10,51
|Koç Holding
|86.119.097.778
|1,56
|İskenderun Demir Çelik
|70.180.000.000
|2,43
|SASA Polyester
|58.240.000.000
|14,43
|ASELSAN
|56.133.600.000
|2,72
|Garanti Bankası
|48.846.000.000
|0,69
|Şişe Cam
|48.827.632.055
|1,81
|BİM Mağazalar
|46.906.200.000
|6,98
|Tüpraş
|46.728.222.720
|3,45
|Turkcell
|46.200.000.000
|2,11
|Tofaş Oto Fabrikası
|42.525.000.000
|8,50
|Akbank
|38.480.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|36.044.759.700
|0,48
|Türk Telekom
|34.720.000.000
|2,27
|Arçelik
|33.489.089.840
|2,26
|Türk Hava Yolları
|31.215.600.000
|0,54
|Sabancı Holding
|30.769.291.279
|0,69
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.409.384.622
|0,55
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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