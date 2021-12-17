Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 376 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 17.12.2021PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik108.150.000.0002,08
Enka İnşaat100.352.000.0001,66
Ford Otosan94.605.336.00010,51
Koç Holding86.119.097.7781,56
İskenderun Demir Çelik70.180.000.0002,43
SASA Polyester58.240.000.00014,43
ASELSAN56.133.600.0002,72
Garanti Bankası48.846.000.0000,69
Şişe Cam48.827.632.0551,81
BİM Mağazalar46.906.200.0006,98
Tüpraş46.728.222.7203,45
Turkcell46.200.000.0002,11
Tofaş Oto Fabrikası42.525.000.0008,50
Akbank38.480.000.0000,55
İş Bankası (C)36.044.759.7000,48
Türk Telekom34.720.000.0002,27
Arçelik33.489.089.8402,26
Türk Hava Yolları31.215.600.0000,54
Sabancı Holding30.769.291.2790,69
Yapı ve Kredi Bankası30.409.384.6220,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı

Son Dakika: İşlemler iki kez durduruldu! Borsa İstanbul günü yüzde 9'dan fazla kayıpla kapattı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title