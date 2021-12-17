Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 681 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 681 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|126.070.000.000
|2,42
|Enka İnşaat
|109.536.000.000
|1,81
|Ford Otosan
|109.273.374.000
|12,14
|Koç Holding
|100.370.844.819
|1,82
|İskenderun Demir Çelik
|81.548.000.000
|2,82
|SASA Polyester
|67.144.000.000
|16,64
|ASELSAN
|65.572.800.000
|3,18
|Şişe Cam
|57.159.574.288
|2,12
|Garanti Bankası
|56.952.000.000
|0,80
|Tüpraş
|54.115.589.120
|4,00
|Bim Mağazalar
|52.978.200.000
|7,89
|Turkcell
|52.668.000.000
|2,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|48.450.000.000
|9,69
|Akbank
|45.240.000.000
|0,64
|İş Bankası (C)
|42.389.717.400
|0,57
|Türk Telekom
|40.145.000.000
|2,63
|Arçelik
|40.104.468.967
|2,71
|Türk Hava Yolları
|36.073.200.000
|0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|35.815.497.444
|0,64
|Sabancı Holding
|35.625.452.635
|0,79
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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