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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 681 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 681 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik126.070.000.0002,42
Enka İnşaat109.536.000.0001,81
Ford Otosan109.273.374.00012,14
Koç Holding100.370.844.8191,82
İskenderun Demir Çelik81.548.000.0002,82
SASA Polyester67.144.000.00016,64
ASELSAN65.572.800.0003,18
Şişe Cam57.159.574.2882,12
Garanti Bankası56.952.000.0000,80
Tüpraş54.115.589.1204,00
Bim Mağazalar52.978.200.0007,89
Turkcell52.668.000.0002,40
Tofaş Oto Fabrikası48.450.000.0009,69
Akbank45.240.000.0000,64
İş Bankası (C)42.389.717.4000,57
Türk Telekom40.145.000.0002,63
Arçelik40.104.468.9672,71
Türk Hava Yolları36.073.200.0000,63
Yapı ve Kredi Bankası35.815.497.4440,64
Sabancı Holding35.625.452.6350,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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