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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik117.600.000.0002,26
Ford Otosan105.097.545.00011,67
Enka İnşaat102.144.000.0001,69
Koç Holding95.654.074.4461,73
İskenderun Demir Çelik74.356.000.0002,57
SASA Polyester63.728.000.00015,79
ASELSAN62.335.200.0003,02
Şişe Cam54.249.520.9352,01
Garanti Bankası52.122.000.0000,74
Tüpraş51.661.480.9603,82
BİM Mağazalar51.642.360.0007,69
Turkcell51.260.000.0002,34
Tofaş Oto Fabrikası47.250.000.0009,45
Akbank42.744.000.0000,61
İş Bankası (C)40.049.733.0000,54
Türk Telekom38.570.000.0002,53
Arçelik37.198.837.6852,51
Türk Hava Yolları34.665.600.0000,60
Sabancı Holding34.176.765.8440,76
Yapı ve Kredi Bankası33.788.205.1360,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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