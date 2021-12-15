Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 454 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 454 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|106.610.000.000
|2,05
|Enka İnşaat
|99.064.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|98.675.892.000
|10,96
|Koç Holding
|89.010.021.555
|1,61
|İskenderun Demir Çelik
|66.642.000.000
|2,31
|ASELSAN
|59.280.000.000
|2,88
|SASA Polyester
|58.464.000.000
|14,49
|Garanti Bankası
|51.198.000.000
|0,72
|BİM Mağazalar
|50.215.440.000
|7,48
|Şişe Cam
|49.869.124.834
|1,85
|Tüpraş
|48.531.240.960
|3,59
|Turkcell
|47.432.000.000
|2,16
|Tofaş Oto Fabrikaları
|45.275.000.000
|9,05
|Akbank
|41.184.000.000
|0,59
|İş Bankası (C)
|37.799.748.000
|0,51
|Türk Telekom
|37.590.000.000
|2,46
|Arçelik
|35.205.439.481
|2,38
|Türk Hava Yolları
|32.816.400.000
|0,57
|Yapı ve Kredi Bankası
|32.774.558.982
|0,59
|Sabancı Holding
|31.605.856.891
|0,71
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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