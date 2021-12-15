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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 454 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 454 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik106.610.000.0002,05
Enka İnşaat99.064.000.0001,64
Ford Otosan98.675.892.00010,96
Koç Holding89.010.021.5551,61
İskenderun Demir Çelik66.642.000.0002,31
ASELSAN59.280.000.0002,88
SASA Polyester58.464.000.00014,49
Garanti Bankası51.198.000.0000,72
BİM Mağazalar50.215.440.0007,48
Şişe Cam49.869.124.8341,85
Tüpraş48.531.240.9603,59
Turkcell47.432.000.0002,16
Tofaş Oto Fabrikaları45.275.000.0009,05
Akbank41.184.000.0000,59
İş Bankası (C)37.799.748.0000,51
Türk Telekom37.590.000.0002,46
Arçelik35.205.439.4812,38
Türk Hava Yolları32.816.400.0000,57
Yapı ve Kredi Bankası32.774.558.9820,59
Sabancı Holding31.605.856.8910,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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