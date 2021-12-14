Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 457 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 457 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|105.490.000.000
|2,03
|Ford Otosan
|99.061.893.000
|11,00
|Enka İnşaat
|94.528.000.000
|1,56
|Koç Holding
|87.488.482.725
|1,58
|İskenderun Demir Çelik
|67.280.000.000
|2,33
|ASELSAN
|59.690.400.000
|2,89
|SASA Polyester
|59.192.000.000
|14,67
|Garanti Bankası
|51.072.000.000
|0,72
|Şişe Cam
|50.818.721.192
|1,88
|BİM Mağazalar
|48.727.800.000
|7,25
|Tüpraş
|47.880.151.040
|3,54
|Turkcell
|47.344.000.000
|2,16
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.375.000.000
|9,27
|Akbank
|41.132.000.000
|0,59
|Türk Telekom
|38.640.000.000
|2,53
|İş Bankası (C)
|37.889.747.400
|0,51
|Arçelik
|35.644.662.814
|2,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|32.943.500.008
|0,59
|Sabancı Holding
|31.585.452.852
|0,70
|Türk Hava Yolları
|31.160.400.000
|0,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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