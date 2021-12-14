Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 444 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 444 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|102.900.000.000
|1,98
|Ford Otosan
|96.956.433.000
|10,77
|Enka İnşaat
|93.912.000.000
|1,55
|Koç Holding
|87.640.636.608
|1,59
|İskenderun Demir Çelik
|67.106.000.000
|2,32
|ASELSAN
|59.280.000.000
|2,88
|SASA Polyester
|57.512.000.000
|14,25
|Garanti Bankası
|50.862.000.000
|0,72
|Şişe Cam
|49.899.756.975
|1,85
|BİM Mağazalar
|48.181.320.000
|7,17
|Tüpraş
|47.379.312.640
|3,50
|Turkcell
|46.772.000.000
|2,13
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.025.000.000
|9,20
|Akbank
|40.976.000.000
|0,58
|Türk Telekom
|38.640.000.000
|2,53
|İş Bankası (C)
|37.394.750.700
|0,50
|Arçelik
|35.036.507.429
|2,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|32.943.500.008
|0,59
|Türk Hava Yolları
|31.464.000.000
|0,55
|Sabancı Holding
|31.054.947.830
|0,69
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500