Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik100.380.000.0001,93
Ford Otosan93.728.061.00010,41
Enka İnşaat93.688.000.0001,55
Koç Holding85.916.225.9341,56
İskenderun Demir Çelik66.700.000.0002,31
Aselsan58.732.800.0002,85
Sasa Polyester54.409.600.00013,48
Garanti Bankası50.064.000.0000,71
Şişe Cam49.440.274.8671,83
Bim Mağazalar47.513.400.0007,07
Tüpraş47.229.061.1203,49
Tofaş Oto. Fab.46.250.000.0009,25
Turkcell45.408.000.0002,07
Akbank39.052.000.0000,56
Türk Telekom38.080.000.0002,49
İş Bankası (C)35.639.762.4000,48
Arçelik34.495.924.8652,33
Yapı ve Kredi Bank.31.507.501.2890,56
Türk Hava Yolları31.243.200.0000,54
Sabancı Holding30.402.018.5720,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title