Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|100.380.000.000
|1,93
|Ford Otosan
|93.728.061.000
|10,41
|Enka İnşaat
|93.688.000.000
|1,55
|Koç Holding
|85.916.225.934
|1,56
|İskenderun Demir Çelik
|66.700.000.000
|2,31
|Aselsan
|58.732.800.000
|2,85
|Sasa Polyester
|54.409.600.000
|13,48
|Garanti Bankası
|50.064.000.000
|0,71
|Şişe Cam
|49.440.274.867
|1,83
|Bim Mağazalar
|47.513.400.000
|7,07
|Tüpraş
|47.229.061.120
|3,49
|Tofaş Oto. Fab.
|46.250.000.000
|9,25
|Turkcell
|45.408.000.000
|2,07
|Akbank
|39.052.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|38.080.000.000
|2,49
|İş Bankası (C)
|35.639.762.400
|0,48
|Arçelik
|34.495.924.865
|2,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|31.507.501.289
|0,56
|Türk Hava Yolları
|31.243.200.000
|0,54
|Sabancı Holding
|30.402.018.572
|0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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