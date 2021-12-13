Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 421 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 421 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|98.840.000.000
|1,90
|Enka İnşaat
|94.136.000.000
|1,55
|Ford Otosan
|92.885.877.000
|10,32
|Koç Holding
|87.032.021.076
|1,58
|İskenderun Demir Çelik
|67.222.000.000
|2,33
|ASELSAN
|58.231.200.000
|2,82
|SASA Polyester
|54.835.200.000
|13,59
|Şişe Cam
|50.451.135.505
|1,87
|Garanti Bankası
|49.560.000.000
|0,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.950.000.000
|9,39
|BİM Mağazalar
|46.936.560.000
|6,99
|Tüpraş
|46.678.138.880
|3,45
|Turkcell
|45.408.000.000
|2,07
|Akbank
|38.220.000.000
|0,54
|Türk Telekom
|38.080.000.000
|2,49
|İş Bankası (C)
|35.009.766.600
|0,47
|Arçelik
|34.968.934.609
|2,36
|Türk Hava Yolları
|31.464.000.000
|0,55
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.578.325.648
|0,55
|Sabancı Holding
|30.259.190.297
|0,68
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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