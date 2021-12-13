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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 421 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 421 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik98.840.000.0001,90
Enka İnşaat94.136.000.0001,55
Ford Otosan92.885.877.00010,32
Koç Holding87.032.021.0761,58
İskenderun Demir Çelik67.222.000.0002,33
ASELSAN58.231.200.0002,82
SASA Polyester54.835.200.00013,59
Şişe Cam50.451.135.5051,87
Garanti Bankası49.560.000.0000,70
Tofaş Oto Fabrikası46.950.000.0009,39
BİM Mağazalar46.936.560.0006,99
Tüpraş46.678.138.8803,45
Turkcell45.408.000.0002,07
Akbank38.220.000.0000,54
Türk Telekom38.080.000.0002,49
İş Bankası (C)35.009.766.6000,47
Arçelik34.968.934.6092,36
Türk Hava Yolları31.464.000.0000,55
Yapı ve Kredi Bankası30.578.325.6480,55
Sabancı Holding30.259.190.2970,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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