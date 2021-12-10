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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik93.520.000.0001,80
Enka İnşaat93.016.000.0001,54
Ford Otosan90.710.235.00010,07
Koç Holding84.141.097.2991,52
İskenderun Demir Çelik66.352.000.0002,30
ASELSAN55.860.000.0002,71
SASA Polyester52.662.400.00013,05
Garanti Bankası49.266.000.0000,70
Şişe Cam48.368.149.9471,79
BİM Mağazalar46.784.760.0006,96
Tofaş Oto Fabrikası45.850.000.0009,17
Turkcell44.000.000.0002,01
Tüpraş43.322.521.6003,20
Akbank37.804.000.0000,54
Türk Telekom37.450.000.0002,45
İş Bankası (C)34.289.771.4000,46
Arçelik33.610.720.9172,27
Türk Hava Yolları30.691.200.0000,53
Yapı ve Kredi Bankası29.987.032.0580,54
Sabancı Holding29.300.200.4490,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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