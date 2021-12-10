Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|93.520.000.000
|1,80
|Enka İnşaat
|93.016.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|90.710.235.000
|10,07
|Koç Holding
|84.141.097.299
|1,52
|İskenderun Demir Çelik
|66.352.000.000
|2,30
|ASELSAN
|55.860.000.000
|2,71
|SASA Polyester
|52.662.400.000
|13,05
|Garanti Bankası
|49.266.000.000
|0,70
|Şişe Cam
|48.368.149.947
|1,79
|BİM Mağazalar
|46.784.760.000
|6,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.850.000.000
|9,17
|Turkcell
|44.000.000.000
|2,01
|Tüpraş
|43.322.521.600
|3,20
|Akbank
|37.804.000.000
|0,54
|Türk Telekom
|37.450.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|34.289.771.400
|0,46
|Arçelik
|33.610.720.917
|2,27
|Türk Hava Yolları
|30.691.200.000
|0,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.987.032.058
|0,54
|Sabancı Holding
|29.300.200.449
|0,65
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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