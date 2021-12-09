Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|92.624.000.000
|1,53
|Ereğli Demir Çelik
|92.400.000.000
|1,77
|Ford Otosan
|92.184.057.000
|10,24
|Koç Holding
|84.800.430.792
|1,54
|İskenderun Demir Çelik
|67.802.000.000
|2,35
|ASELSAN
|57.091.200.000
|2,77
|SASA Polyester
|54.252.800.000
|13,44
|Garanti Bankası
|49.812.000.000
|0,70
|Şişe Cam
|47.173.496.465
|1,75
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.175.000.000
|9,23
|BİM Mağazalar
|45.448.920.000
|6,77
|Turkcell
|44.616.000.000
|2,04
|Tüpraş
|41.269.084.160
|3,05
|Akbank
|38.584.000.000
|0,55
|Türk Telekom
|37.835.000.000
|2,48
|İş Bankası (C)
|35.054.766.300
|0,47
|Arçelik
|34.597.284.096
|2,34
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.493.855.135
|0,55
|Türk Hava Yolları
|30.360.000.000
|0,53
|Sabancı Holding
|29.830.705.471
|0,67
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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