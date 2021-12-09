Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 391 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 391 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|93.660.000.000
|1,80
|Ford Otosan
|93.412.242.000
|10,37
|Enka İnşaat
|91.784.000.000
|1,52
|Koç Holding
|85.206.174.480
|1,54
|İskenderun Demir Çelik
|69.484.000.000
|2,41
|ASELSAN
|56.407.200.000
|2,74
|SASA Polyester
|54.588.800.000
|13,53
|Garanti Bankası
|50.484.000.000
|0,71
|Şişe Cam
|48.674.471.353
|1,80
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.475.000.000
|9,29
|BİM Mağazalar
|45.873.960.000
|6,83
|Turkcell
|45.408.000.000
|2,07
|Tüpraş
|41.043.706.880
|3,03
|Akbank
|39.208.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|38.395.000.000
|2,51
|İş Bankası (C)
|36.134.759.100
|0,48
|Arçelik
|34.022.915.122
|2,30
|Yapı ve Kredi Bankası
|31.085.148.725
|0,56
|Sabancı Holding
|30.014.341.825
|0,67
|Türk Hava Yolları
|28.786.800.000
|0,50
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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