Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 362 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 362 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|92.680.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|90.113.688.000
|10,01
|Ereğli Demir Çelik
|89.670.000.000
|1,72
|Koç Holding
|82.365.968.664
|1,49
|İskenderun Demir Çelik
|66.584.000.000
|2,30
|ASELSAN
|54.127.200.000
|2,63
|SASA Polyester
|52.505.600.000
|13,01
|Garanti Bankası
|50.400.000.000
|0,71
|BİM Mağazalar
|46.754.400.000
|6,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.700.000.000
|9,34
|Turkcell
|45.232.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|44.784.189.501
|1,66
|Tüpraş
|40.617.994.240
|3,00
|Akbank
|38.220.000.000
|0,54
|Türk Telekom
|37.940.000.000
|2,49
|İş Bankası (C)
|34.469.770.200
|0,46
|Arçelik
|33.272.856.814
|2,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.662.796.161
|0,55
|Sabancı Holding
|29.300.200.449
|0,65
|Gübre Fabrikaları
|29.041.300.000
|15,88
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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