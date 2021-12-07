Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 371 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 371 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|92.960.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|90.569.871.000
|10,06
|Ereğli Demir Çelik
|89.040.000.000
|1,71
|Koç Holding
|82.315.250.703
|1,49
|İskenderun Demir Çelik
|71.108.000.000
|2,46
|SASA Polyester
|52.908.800.000
|13,11
|ASELSAN
|52.622.400.000
|2,55
|Garanti Bankası
|49.686.000.000
|0,70
|BİM Mağazalar
|47.088.360.000
|7,01
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.750.000.000
|9,15
|Turkcell
|45.276.000.000
|2,07
|Şişe Cam
|44.937.350.204
|1,66
|Tüpraş
|40.893.455.360
|3,02
|Akbank
|37.492.000.000
|0,53
|Türk Telekom
|37.310.000.000
|2,44
|İş Bankası (C)
|33.254.778.300
|0,44
|Arçelik
|32.786.332.507
|2,21
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.155.973.084
|0,54
|Sabancı Holding
|29.014.543.899
|0,65
|Gübre Fabrikaları
|28.306.500.000
|15,48
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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