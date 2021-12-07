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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 347 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 347 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat92.736.000.0001,53
Ford Otosan89.727.687.0009,97
Ereğli Demir Çelik85.750.000.0001,65
Koç Holding80.032.942.4581,45
İskenderun Demir Çelik68.788.000.0002,38
ASELSAN52.576.800.0002,55
SASA Polyester51.587.200.00012,78
Garanti BBVA49.644.000.0000,70
Tofaş Oto Fabrikası44.750.000.0008,95
Turkcell44.396.000.0002,03
BİM Mağazalar44.325.600.0006,60
Şişe Cam43.834.593.1441,62
Tüpraş39.966.904.3202,95
Akbank37.024.000.0000,53
Türk Telekom36.155.000.0002,37
İş Bankası (C)32.579.782.8000,44
Arçelik32.421.439.2762,19
Yapı ve Kredi Bankası29.733.620.5200,53
Sabancı Holding28.565.655.0340,64
Gübre Fabrikaları28.323.200.00015,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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