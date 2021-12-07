Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 347 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 347 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|92.736.000.000
|1,53
|Ford Otosan
|89.727.687.000
|9,97
|Ereğli Demir Çelik
|85.750.000.000
|1,65
|Koç Holding
|80.032.942.458
|1,45
|İskenderun Demir Çelik
|68.788.000.000
|2,38
|ASELSAN
|52.576.800.000
|2,55
|SASA Polyester
|51.587.200.000
|12,78
|Garanti BBVA
|49.644.000.000
|0,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|44.750.000.000
|8,95
|Turkcell
|44.396.000.000
|2,03
|BİM Mağazalar
|44.325.600.000
|6,60
|Şişe Cam
|43.834.593.144
|1,62
|Tüpraş
|39.966.904.320
|2,95
|Akbank
|37.024.000.000
|0,53
|Türk Telekom
|36.155.000.000
|2,37
|İş Bankası (C)
|32.579.782.800
|0,44
|Arçelik
|32.421.439.276
|2,19
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.733.620.520
|0,53
|Sabancı Holding
|28.565.655.034
|0,64
|Gübre Fabrikaları
|28.323.200.000
|15,49
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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