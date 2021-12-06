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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat91.000.000.0001,50
Ford Otosan89.166.231.0009,90
Ereğli Demir Çelik82.810.000.0001,59
Koç Holding79.221.455.0821,43
İskenderun Demir Çelik68.788.000.0002,38
ASELSAN51.391.200.0002,49
SASA Polyester50.982.400.00012,63
Garanti Bankası49.728.000.0000,70
Turkcell44.792.000.0002,04
Tofaş Oto Fabrikası44.500.000.0008,90
BİM Mağazalar44.325.600.0006,60
Şişe Cam40.863.275.5091,51
Tüpraş39.315.814.4002,90
Akbank37.388.000.0000,53
Türk Telekom36.155.000.0002,37
İş Bankası (C)32.849.781.0000,44
Arçelik32.164.662.5582,17
Yapı ve Kredi Bankası29.987.032.0580,54
Gübre Fabrikaları28.406.700.00015,53
Sabancı Holding28.382.018.6800,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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