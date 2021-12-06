Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|91.000.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|89.166.231.000
|9,90
|Ereğli Demir Çelik
|82.810.000.000
|1,59
|Koç Holding
|79.221.455.082
|1,43
|İskenderun Demir Çelik
|68.788.000.000
|2,38
|ASELSAN
|51.391.200.000
|2,49
|SASA Polyester
|50.982.400.000
|12,63
|Garanti Bankası
|49.728.000.000
|0,70
|Turkcell
|44.792.000.000
|2,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|44.500.000.000
|8,90
|BİM Mağazalar
|44.325.600.000
|6,60
|Şişe Cam
|40.863.275.509
|1,51
|Tüpraş
|39.315.814.400
|2,90
|Akbank
|37.388.000.000
|0,53
|Türk Telekom
|36.155.000.000
|2,37
|İş Bankası (C)
|32.849.781.000
|0,44
|Arçelik
|32.164.662.558
|2,17
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.987.032.058
|0,54
|Gübre Fabrikaları
|28.406.700.000
|15,53
|Sabancı Holding
|28.382.018.680
|0,63
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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