Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 272 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 272 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|96.040.000.000
|1,59
|Ford Otosan
|91.236.600.000
|10,13
|Ereğli Demir Çelik
|83.300.000.000
|1,60
|Koç Holding
|79.728.634.692
|1,44
|İskenderun Demir Çelik
|70.818.000.000
|2,45
|SASA Polyester
|51.811.200.000
|12,84
|ASELSAN
|50.068.800.000
|2,43
|Garanti Bankası
|48.972.000.000
|0,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.825.000.000
|9,16
|Turkcell
|44.660.000.000
|2,04
|BİM Mağazalar
|42.443.280.000
|6,32
|Şişe Cam
|40.587.586.244
|1,50
|Tüpraş
|38.814.976.000
|2,87
|Türk Telekom
|37.100.000.000
|2,43
|Akbank
|35.776.000.000
|0,51
|İş Bankası (C)
|31.544.789.700
|0,42
|Arçelik
|31.299.730.456
|2,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.057.856.417
|0,52
|Sabancı Holding
|28.300.402.523
|0,63
|Gübre Fabrikaları
|28.072.700.000
|15,35
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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