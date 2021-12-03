Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 262 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 262 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|91.280.000.000
|1,51
|Ford Otosan
|90.183.870.000
|10,02
|Ereğli Demir Çelik
|84.210.000.000
|1,62
|Koç Holding
|78.562.121.589
|1,42
|İskenderun Demir Çelik
|69.136.000.000
|2,39
|SASA Polyester
|51.923.200.000
|12,87
|ASELSAN
|50.524.800.000
|2,45
|Garanti BBVA
|48.972.000.000
|0,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.275.000.000
|9,25
|Turkcell
|44.088.000.000
|2,01
|BİM Mağazalar
|42.534.360.000
|6,33
|Şişe Cam
|40.863.275.509
|1,51
|Tüpraş
|39.466.065.920
|2,92
|Türk Telekom
|37.065.000.000
|2,43
|Akbank
|35.672.000.000
|0,51
|Arçelik
|31.705.167.379
|2,14
|İş Bankası (C)
|31.364.790.900
|0,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.804.444.878
|0,52
|Gübre Fabrikaları
|28.156.200.000
|15,39
|Sabancı Holding
|28.075.958.091
|0,63
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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