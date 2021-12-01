Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 169 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 169 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|90.944.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|86.323.860.000
|9,59
|Ereğli Demir Çelik
|80.290.000.000
|1,54
|Koç Holding
|74.301.812.865
|1,35
|İskenderun Demir Çelik
|60.900.000.000
|2,11
|SASA Polyester
|51.049.600.000
|12,65
|ASELSAN
|49.795.200.000
|2,42
|Garanti Bankası
|48.888.000.000
|0,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|43.800.000.000
|8,76
|Turkcell
|42.900.000.000
|1,96
|BİM Mağazalar
|42.595.080.000
|6,34
|Şişe Cam
|39.729.886.309
|1,47
|Tüpraş
|39.365.898.240
|2,91
|Akbank
|34.996.000.000
|0,50
|Türk Telekom
|34.790.000.000
|2,28
|Arçelik
|31.205.128.507
|2,11
|İş Bankası (C)
|30.599.796.000
|0,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.875.269.237
|0,50
|Gübre Fabrikaları
|27.588.400.000
|15,08
|Sabancı Holding
|27.076.160.164
|0,60
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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