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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 146 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 146 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat89.376.000.0001,48
Ford Otosan87.657.318.0009,74
Ereğli Demir Çelik80.220.000.0001,54
Koç Holding74.251.094.9041,34
İskenderun Demir Çelik59.392.000.0002,06
SASA Polyester51.878.400.00012,85
ASELSAN49.658.400.0002,41
Garanti Bankası49.056.000.0000,69
Tofaş Oto Fabrikası43.500.000.0008,70
BİM Mağazalar42.716.520.0006,36
Turkcell42.196.000.0001,93
Şişe Cam39.821.782.7301,47
Tüpraş39.340.856.3202,91
Akbank34.944.000.0000,50
Türk Telekom34.545.000.0002,26
İş Bankası (C)30.464.796.9000,41
Arçelik30.448.312.9172,06
Yapı ve Kredi Bankası27.790.798.7240,50
Sabancı Holding27.218.988.4400,61
Gübre Fabrikaları26.703.300.00014,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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