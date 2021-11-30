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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 110 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 110 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat86.912.000.0001,43
Ford Otosan86.323.860.0009,59
Ereğli Demir Çelik78.890.000.0001,51
Koç Holding72.374.530.3471,31
İskenderun Demir Çelik58.290.000.0002,02
ASELSAN49.567.200.0002,40
SASA Polyester48.608.000.00012,04
Garanti Bankası47.964.000.0000,68
Tofaş Oto Fabrikası43.025.000.0008,60
BİM Mağazalar42.139.680.0006,27
Turkcell41.580.000.0001,90
Şişe Cam38.443.336.4051,42
Tüpraş37.988.592.6402,81
Türk Telekom34.405.000.0002,25
Akbank33.904.000.0000,48
İş Bankası (C)29.564.802.9000,40
Arçelik29.407.691.4821,99
Yapı ve Kredi Bankası26.777.152.5700,48
Sabancı Holding26.402.826.8670,59
Gübre Fabrikaları26.386.000.00014,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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