Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 110 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 110 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|86.912.000.000
|1,43
|Ford Otosan
|86.323.860.000
|9,59
|Ereğli Demir Çelik
|78.890.000.000
|1,51
|Koç Holding
|72.374.530.347
|1,31
|İskenderun Demir Çelik
|58.290.000.000
|2,02
|ASELSAN
|49.567.200.000
|2,40
|SASA Polyester
|48.608.000.000
|12,04
|Garanti Bankası
|47.964.000.000
|0,68
|Tofaş Oto Fabrikası
|43.025.000.000
|8,60
|BİM Mağazalar
|42.139.680.000
|6,27
|Turkcell
|41.580.000.000
|1,90
|Şişe Cam
|38.443.336.405
|1,42
|Tüpraş
|37.988.592.640
|2,81
|Türk Telekom
|34.405.000.000
|2,25
|Akbank
|33.904.000.000
|0,48
|İş Bankası (C)
|29.564.802.900
|0,40
|Arçelik
|29.407.691.482
|1,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.777.152.570
|0,48
|Sabancı Holding
|26.402.826.867
|0,59
|Gübre Fabrikaları
|26.386.000.000
|14,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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