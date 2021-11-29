Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 109 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 109 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|86.499.315.000
|9,61
|Enka İnşaat
|86.016.000.000
|1,42
|Ereğli Demir Çelik
|79.940.000.000
|1,54
|Koç Holding
|73.591.761.411
|1,33
|İskenderun Demir Çelik
|57.768.000.000
|2,00
|ASELSAN
|51.847.200.000
|2,51
|SASA Polyester
|48.115.200.000
|11,92
|Garanti Bankası
|47.880.000.000
|0,68
|BİM Mağazalar
|42.170.040.000
|6,28
|Tofaş Oto Fabrikası
|41.250.000.000
|8,25
|Turkcell
|40.656.000.000
|1,86
|Tüpraş
|38.915.143.680
|2,88
|Şişe Cam
|37.646.900.750
|1,39
|Akbank
|34.320.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|33.600.000.000
|2,20
|İş Bankası (C)
|29.834.801.100
|0,40
|Arçelik
|29.705.011.892
|2,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.777.152.570
|0,48
|Sabancı Holding
|26.729.291.496
|0,60
|Gübre Fabrikaları
|26.386.000.000
|14,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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