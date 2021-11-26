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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 76 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 76 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat84.728.000.0001,40
Ford Otosan84.534.219.0009,39
Ereğli Demir Çelik78.820.000.0001,51
Koç Holding72.526.684.2301,31
İskenderun Demir Çelik54.694.000.0001,89
Garanti Bankası48.510.000.0000,68
ASELSAN48.108.000.0002,33
SASA Polyester44.217.600.00010,96
BİM Mağazalar42.018.240.0006,25
Turkcell41.008.000.0001,87
Tofaş Oto Fabrikası39.400.000.0007,88
Tüpraş37.587.921.9202,78
Şişe Cam36.421.615.1281,35
Akbank34.684.000.0000,49
Türk Telekom32.305.000.0002,12
İş Bankası (C)30.239.798.4000,40
Arçelik29.029.283.6871,96
Yapı ve Kredi Bankası27.537.387.1860,49
Sabancı Holding26.688.483.4170,60
Gübre Fabrikaları25.651.200.00014,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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