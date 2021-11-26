Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 76 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 76 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|84.728.000.000
|1,40
|Ford Otosan
|84.534.219.000
|9,39
|Ereğli Demir Çelik
|78.820.000.000
|1,51
|Koç Holding
|72.526.684.230
|1,31
|İskenderun Demir Çelik
|54.694.000.000
|1,89
|Garanti Bankası
|48.510.000.000
|0,68
|ASELSAN
|48.108.000.000
|2,33
|SASA Polyester
|44.217.600.000
|10,96
|BİM Mağazalar
|42.018.240.000
|6,25
|Turkcell
|41.008.000.000
|1,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|39.400.000.000
|7,88
|Tüpraş
|37.587.921.920
|2,78
|Şişe Cam
|36.421.615.128
|1,35
|Akbank
|34.684.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|32.305.000.000
|2,12
|İş Bankası (C)
|30.239.798.400
|0,40
|Arçelik
|29.029.283.687
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.537.387.186
|0,49
|Sabancı Holding
|26.688.483.417
|0,60
|Gübre Fabrikaları
|25.651.200.000
|14,02
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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