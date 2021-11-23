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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan83.341.125.0009,26
Ereğli Demir Çelik80.780.000.0001,55
Enka İnşaat79.856.000.0001,32
Koç Holding71.106.581.3221,29
İskenderun Demir Çelik54.926.000.0001,90
Garanti Bankası48.594.000.0000,69
ASELSAN43.981.200.0002,13
Tüpraş42.295.802.8803,12
Bim Mağazalar41.319.960.0006,15
Turkcell39.204.000.0001,79
SASA Polyester39.155.200.0009,70
Tofaş Oto Fabrikası37.575.000.0007,51
Şişe Cam36.605.407.9711,35
Akbank35.880.000.0000,51
İş Bankası (C)31.184.792.1000,42
Türk Telekom30.905.000.0002,02
Arçelik29.475.264.3021,99
Yapı ve Kredi Bankası29.057.856.4170,52
Sabancı Holding27.504.644.9900,61
Türk Hava Yolları25.833.600.0000,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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