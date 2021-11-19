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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 982 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 982 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: ???????

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan78.252.930.0008,69
Ereğli Demir Çelik74.340.000.0001,43
Enka İnşaat71.456.000.0001,18
Koç Holding70.092.222.1021,27
Garanti Bankası50.610.000.0000,71
İskenderun Demir Çelik49.387.000.0001,71
ASELSAN42.727.200.0002,07
BİM Mağazalar40.530.600.0006,03
Turkcell39.644.000.0001,81
Tüpraş38.840.017.9202,87
Akbank37.596.000.0000,54
SASA Polyester37.475.200.0009,29
Şişe Cam34.461.158.1321,28
Tofaş Ot. Fabrikası32.225.000.0006,44
İş Bankası (C)32.129.785.8000,43
Türk Telekom31.675.000.0002,07
Yapı ve Kredi Bankası29.987.032.0580,54
Sabancı Holding28.239.190.4050,63
Arçelik27.745.400.0971,87
Gübre Fabrikaları24.081.400.00013,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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