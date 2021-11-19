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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 987 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 987 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan77.937.111.0008,66
Ereğli Demir Çelik75.390.000.0001,45
Enka İnşaat72.800.000.0001,20
Koç Holding70.650.119.6731,28
Garanti BBVA51.450.000.0000,73
İskenderun Demir Çelik49.938.000.0001,73
ASELSAN42.864.000.0002,08
BİM Mağazalar40.621.680.0006,05
Tüpraş39.916.820.4802,95
Turkcell39.578.000.0001,81
SASA Polyester37.968.000.0009,41
Akbank37.700.000.0000,54
Şişe Cam34.185.468.8671,27
İş Bankası (C)32.354.784.3000,43
Tofaş Oto Fabrikası31.975.000.0006,39
Türk Telekom31.885.000.0002,09
Yapı Kredi 29.987.032.0580,54
Sabancı Holding28.586.059.0730,64
Arçelik27.812.972.9181,88
Türk Hava Yolları24.288.000.0000,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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