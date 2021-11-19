Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 987 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 987 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|77.937.111.000
|8,66
|Ereğli Demir Çelik
|75.390.000.000
|1,45
|Enka İnşaat
|72.800.000.000
|1,20
|Koç Holding
|70.650.119.673
|1,28
|Garanti BBVA
|51.450.000.000
|0,73
|İskenderun Demir Çelik
|49.938.000.000
|1,73
|ASELSAN
|42.864.000.000
|2,08
|BİM Mağazalar
|40.621.680.000
|6,05
|Tüpraş
|39.916.820.480
|2,95
|Turkcell
|39.578.000.000
|1,81
|SASA Polyester
|37.968.000.000
|9,41
|Akbank
|37.700.000.000
|0,54
|Şişe Cam
|34.185.468.867
|1,27
|İş Bankası (C)
|32.354.784.300
|0,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.975.000.000
|6,39
|Türk Telekom
|31.885.000.000
|2,09
|Yapı Kredi
|29.987.032.058
|0,54
|Sabancı Holding
|28.586.059.073
|0,64
|Arçelik
|27.812.972.918
|1,88
|Türk Hava Yolları
|24.288.000.000
|0,42
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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