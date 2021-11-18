Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 976 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 976 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|79.130.205.000
|8,79
|Ereğli Demir Çelik
|73.570.000.000
|1,41
|Enka İnşaat
|73.416.000.000
|1,21
|Koç Holding
|71.106.581.322
|1,29
|Garanti Bankası
|51.408.000.000
|0,73
|İskenderun Demir Çelik
|48.488.000.000
|1,68
|ASELSAN
|42.499.200.000
|2,06
|BİM Mağazalar
|40.652.040.000
|6,05
|Tüpraş
|39.516.149.760
|2,92
|Turkcell
|39.402.000.000
|1,80
|SASA Polyester
|37.833.600.000
|9,37
|Akbank
|37.700.000.000
|0,54
|Şişe Cam
|34.032.308.164
|1,26
|İş Bankası (C)
|32.444.783.700
|0,43
|Türk Telekom
|32.165.000.000
|2,11
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.975.000.000
|6,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.409.384.622
|0,55
|Sabancı Holding
|28.422.826.759
|0,63
|Arçelik
|27.691.341.841
|1,87
|Türk Hava Yolları
|24.840.000.000
|0,43
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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