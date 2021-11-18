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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 976 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 976 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan79.130.205.0008,79
Ereğli Demir Çelik73.570.000.0001,41
Enka İnşaat73.416.000.0001,21
Koç Holding71.106.581.3221,29
Garanti Bankası51.408.000.0000,73
İskenderun Demir Çelik48.488.000.0001,68
ASELSAN42.499.200.0002,06
BİM Mağazalar40.652.040.0006,05
Tüpraş39.516.149.7602,92
Turkcell39.402.000.0001,80
SASA Polyester37.833.600.0009,37
Akbank37.700.000.0000,54
Şişe Cam34.032.308.1641,26
İş Bankası (C)32.444.783.7000,43
Türk Telekom32.165.000.0002,11
Tofaş Oto Fabrikası31.975.000.0006,39
Yapı ve Kredi Bankası30.409.384.6220,55
Sabancı Holding28.422.826.7590,63
Arçelik27.691.341.8411,87
Türk Hava Yolları24.840.000.0000,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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