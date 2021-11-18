Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 952 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 952 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|78.288.021.000
|8,69
|Enka İnşaat
|73.584.000.000
|1,21
|Koç Holding
|71.055.863.361
|1,29
|Ereğli Demir Çelik
|70.420.000.000
|1,35
|Garanti BBVA
|50.148.000.000
|0,71
|İskenderun Demir Çelik
|46.748.000.000
|1,62
|ASELSAN
|41.632.800.000
|2,02
|BİMMağazalar
|39.619.800.000
|5,90
|Tüpraş
|39.365.898.240
|2,91
|Turkcell
|38.896.000.000
|1,77
|SASA Polyester
|37.363.200.000
|9,26
|Akbank
|37.076.000.000
|0,53
|Tofaş Oto Fabrikaları
|32.225.000.000
|6,44
|Şişe Cam
|32.133.115.449
|1,19
|Türk Telekom
|31.920.000.000
|2,09
|İş Bankası (C)
|31.634.789.100
|0,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.649.150.007
|0,53
|Sabancı Holding
|28.667.675.231
|0,64
|Arçelik
|27.312.934.046
|1,84
|Türk Hava Yolları
|24.784.800.000
|0,43
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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