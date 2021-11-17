Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 949 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 949 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|78.112.566.000
|8,68
|Enka İnşaat
|71.344.000.000
|1,18
|Koç Holding
|71.157.299.283
|1,29
|Ereğli Demir Çelik
|70.490.000.000
|1,35
|Garanti Bankası
|49.980.000.000
|0,71
|İskenderun Demir Çelik
|46.719.000.000
|1,62
|ASELSAN
|41.290.800.000
|2,00
|BİMMağazalar
|39.741.240.000
|5,92
|Tüpraş
|39.616.317.440
|2,93
|Turkcell
|38.808.000.000
|1,77
|SASA Polyester
|37.385.600.000
|9,26
|Akbank
|36.972.000.000
|0,53
|Türk Telekom
|32.095.000.000
|2,10
|Şişe Cam
|31.918.690.465
|1,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.675.000.000
|6,33
|İş Bankası (C)
|31.139.792.400
|0,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.466.562.827
|0,51
|Sabancı Holding
|28.402.422.720
|0,63
|Arçelik
|26.812.895.174
|1,81
|Türk Hava Yolları
|24.826.200.000
|0,43
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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