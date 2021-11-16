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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 925 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 925 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan74.498.193.0008,27
Koç Holding70.295.093.9461,27
Enka İnşaat69.160.000.0001,14
Ereğli Demir Çelik68.250.000.0001,31
Garanti Bankası50.694.000.0000,72
İskenderun Demir Çelik45.994.000.0001,59
ASELSAN40.629.600.0001,97
BİM Mağazalar40.287.720.0006,00
Tüpraş38.539.514.8802,85
Turkcell38.104.000.0001,74
SASA Polyester37.318.400.0009,25
Akbank36.556.000.0000,52
Türk Telekom31.185.000.0002,04
Tofaş Oto Fabrikası31.000.000.0006,20
İş Bankası (C)30.734.795.1000,41
Şişe Cam30.509.611.9991,13
Sabancı Holding28.728.887.3480,64
Yapı ve Kredi Bankası28.466.562.8270,51
Arçelik26.353.399.9951,78
Türk Hava Yolları24.370.800.0000,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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