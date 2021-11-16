Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 960 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 960 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|77.094.927.000
|8,56
|Koç Holding
|71.715.196.854
|1,30
|Enka İnşaat
|71.344.000.000
|1,18
|Ereğli Demir Çelik
|70.000.000.000
|1,34
|Garanti Bankası
|51.870.000.000
|0,73
|İskenderun Demir Çelik
|47.096.000.000
|1,63
|ASELSAN
|41.222.400.000
|2,00
|Bim Mağazalar
|41.107.440.000
|6,12
|Turkcell
|39.138.000.000
|1,79
|Tüpraş
|38.339.179.520
|2,83
|Akbank
|37.804.000.000
|0,54
|SASA Polyester
|37.049.600.000
|9,18
|İş Bankası (C)
|31.814.787.900
|0,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.300.000.000
|6,26
|Türk Telekom
|31.220.000.000
|2,04
|Şişe Cam
|30.632.140.562
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.226.797.443
|0,52
|Sabancı Holding
|29.116.564.095
|0,65
|Arçelik
|26.231.768.918
|1,77
|Türk Hava Yolları
|24.508.800.000
|0,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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