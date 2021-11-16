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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 960 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 960 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan77.094.927.0008,56
Koç Holding71.715.196.8541,30
Enka İnşaat71.344.000.0001,18
Ereğli Demir Çelik70.000.000.0001,34
Garanti Bankası51.870.000.0000,73
İskenderun Demir Çelik47.096.000.0001,63
ASELSAN41.222.400.0002,00
Bim Mağazalar41.107.440.0006,12
Turkcell39.138.000.0001,79
Tüpraş38.339.179.5202,83
Akbank37.804.000.0000,54
SASA Polyester37.049.600.0009,18
İş Bankası (C)31.814.787.9000,43
Tofaş Oto Fabrikası31.300.000.0006,26
Türk Telekom31.220.000.0002,04
Şişe Cam30.632.140.5621,13
Yapı ve Kredi Bankası29.226.797.4430,52
Sabancı Holding29.116.564.0950,65
Arçelik26.231.768.9181,77
Türk Hava Yolları24.508.800.0000,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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