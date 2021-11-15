Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 955 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 955 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|77.305.473.000
|8,59
|Enka İnşaat
|73.696.000.000
|1,22
|Koç Holding
|71.867.350.737
|1,30
|Ereğli Demir Çelik
|70.560.000.000
|1,35
|Garanti Bankası
|48.846.000.000
|0,69
|İskenderun Demir Çelik
|47.792.000.000
|1,65
|ASELSAN
|41.085.600.000
|1,99
|Bim Mağazalar
|40.803.840.000
|6,07
|Turkcell
|38.698.000.000
|1,77
|Tüpraş
|38.539.514.880
|2,85
|SASA Polyester
|37.811.200.000
|9,37
|Akbank
|36.244.000.000
|0,52
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.475.000.000
|6,29
|İş Bankası (C)
|31.454.790.300
|0,42
|Türk Telekom
|31.325.000.000
|2,05
|Şişe Cam
|30.448.347.718
|1,13
|Sabancı Holding
|28.688.079.270
|0,64
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.635.503.853
|0,51
|Arçelik
|26.650.720.405
|1,80
|Türk Hava Yolları
|24.301.800.000
|0,42
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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