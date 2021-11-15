Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|77.726.565.000
|8,63
|Koç Holding
|72.120.940.542
|1,31
|Ereğli Demir Çelik
|70.910.000.000
|1,36
|Enka İnşaat
|70.504.000.000
|1,16
|Garanti Bankası
|48.846.000.000
|0,69
|İskenderun Demir Çelik
|47.357.000.000
|1,64
|ASELSAN
|40.926.000.000
|1,98
|Bim Mağazalar
|40.894.920.000
|6,09
|Tüpraş
|39.566.233.600
|2,92
|Turkcell
|39.094.000.000
|1,78
|SASA Polyester
|37.296.000.000
|9,24
|Akbank
|36.192.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|31.675.000.000
|2,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.450.000.000
|6,29
|İş Bankası (C)
|31.409.790.600
|0,42
|Şişe Cam
|30.295.187.016
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.635.503.853
|0,51
|Sabancı Holding
|28.422.826.759
|0,63
|Arçelik
|26.353.399.995
|1,78
|Türk Hava Yolları
|24.991.800.000
|0,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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