Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 892 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 892 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|75.129.831.000
|8,34
|Enka İnşaat
|68.600.000.000
|1,13
|Ereğli Demir Çelik
|68.495.000.000
|1,32
|Koç Holding
|66.896.990.559
|1,21
|İskenderun Demir Çelik
|45.008.000.000
|1,56
|Garanti Bankası
|44.436.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|40.560.960.000
|6,04
|ASELSAN
|39.580.800.000
|1,92
|Tüpraş
|38.965.227.520
|2,88
|Turkcell
|37.972.000.000
|1,73
|SASA Polyester
|36.153.600.000
|8,96
|Akbank
|32.968.000.000
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.150.000.000
|6,23
|Türk Telekom
|30.835.000.000
|2,02
|Şişe Cam
|29.284.326.377
|1,08
|İş Bankası (C)
|28.619.809.200
|0,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,47
|Sabancı Holding
|26.096.766.277
|0,58
|Arçelik
|25.015.458.149
|1,69
|Türk Hava Yolları
|24.591.600.000
|0,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500