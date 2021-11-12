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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 887 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 887 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan73.515.645.0008,16
Ereğli Demir Çelik68.320.000.0001,31
Enka İnşaat68.264.000.0001,13
Koç Holding65.882.631.3391,19
Garanti Bankası44.562.000.0000,63
İskenderun Demir Çelik44.312.000.0001,53
Bim Mağazalar40.348.440.0006,01
ASELSAN39.535.200.0001,92
Tüpraş38.940.185.6002,88
Turkcell38.082.000.0001,74
SASA Polyester36.310.400.0009,00
Akbank32.968.000.0000,47
Tofaş Oto Fabrikası31.025.000.0006,20
Türk Telekom30.835.000.0002,02
Şişe Cam29.192.429.9551,08
İş Bankası (C)28.349.811.0000,38
Sabancı Holding26.096.766.2770,58
Yapı ve Kredi Bankası25.932.447.4420,46
Arçelik24.893.827.0721,68
Türk Hava Yolları24.619.200.0000,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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