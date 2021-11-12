Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 887 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 887 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|73.515.645.000
|8,16
|Ereğli Demir Çelik
|68.320.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|68.264.000.000
|1,13
|Koç Holding
|65.882.631.339
|1,19
|Garanti Bankası
|44.562.000.000
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|44.312.000.000
|1,53
|Bim Mağazalar
|40.348.440.000
|6,01
|ASELSAN
|39.535.200.000
|1,92
|Tüpraş
|38.940.185.600
|2,88
|Turkcell
|38.082.000.000
|1,74
|SASA Polyester
|36.310.400.000
|9,00
|Akbank
|32.968.000.000
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|31.025.000.000
|6,20
|Türk Telekom
|30.835.000.000
|2,02
|Şişe Cam
|29.192.429.955
|1,08
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,38
|Sabancı Holding
|26.096.766.277
|0,58
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.932.447.442
|0,46
|Arçelik
|24.893.827.072
|1,68
|Türk Hava Yolları
|24.619.200.000
|0,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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