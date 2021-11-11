Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 889 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 889 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|73.936.737.000
|8,21
|Ereğli Demir Çelik
|68.460.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|67.032.000.000
|1,11
|Koç Holding
|66.795.554.637
|1,21
|Garanti Bankası
|44.646.000.000
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|44.225.000.000
|1,53
|Bim Mağazalar
|40.318.080.000
|6,00
|Tüpraş
|40.242.365.440
|2,97
|ASELSAN
|39.603.600.000
|1,92
|Turkcell
|37.994.000.000
|1,73
|SASA Polyester
|36.601.600.000
|9,07
|Akbank
|32.916.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|30.835.000.000
|2,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|30.750.000.000
|6,15
|Şişe Cam
|29.529.383.501
|1,09
|İş Bankası (C)
|28.034.813.100
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.270.329.493
|0,47
|Sabancı Holding
|26.219.190.513
|0,59
|Türk Hava Yolları
|25.074.600.000
|0,44
|Arçelik
|24.691.108.611
|1,67
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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