Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.410.185.000
|7,93
|Ereğli Demir Çelik
|67.725.000.000
|1,30
|Koç Holding
|66.085.503.183
|1,20
|Enka İnşaat
|64.960.000.000
|1,07
|Garanti Bankası
|45.066.000.000
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|42.775.000.000
|1,48
|Bim Mağazalar
|40.318.080.000
|6,00
|Tüpraş
|39.541.191.680
|2,92
|ASELSAN
|38.942.400.000
|1,89
|Turkcell
|37.224.000.000
|1,70
|SASA Polyester
|35.660.800.000
|8,84
|Akbank
|33.280.000.000
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|30.400.000.000
|6,08
|Türk Telekom
|30.345.000.000
|1,99
|Şişe Cam
|29.314.958.518
|1,08
|İş Bankası (C)
|28.214.811.900
|0,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.439.270.519
|0,47
|Sabancı Holding
|26.117.170.317
|0,58
|Türk Hava Yolları
|25.019.400.000
|0,43
|Arçelik
|24.461.361.021
|1,65
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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