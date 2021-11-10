Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 863 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 863 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|70.883.820.000
|7,87
|Ereğli Demir Çelik
|67.305.000.000
|1,29
|Koç Holding
|65.274.015.807
|1,18
|Enka İnşaat
|63.616.000.000
|1,05
|Garanti Bankası
|44.604.000.000
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|42.195.000.000
|1,46
|Bim Mağazalar
|40.348.440.000
|6,01
|ASELSAN
|38.737.200.000
|1,88
|Tüpraş
|38.539.514.880
|2,85
|Turkcell
|36.916.000.000
|1,68
|SASA Polyester
|35.840.000.000
|8,88
|Akbank
|32.708.000.000
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|30.600.000.000
|6,12
|Türk Telekom
|30.240.000.000
|1,98
|Şişe Cam
|28.395.994.301
|1,05
|İş Bankası (C)
|27.989.813.400
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,47
|Sabancı Holding
|25.892.725.884
|0,58
|Türk Hava Yolları
|24.991.800.000
|0,43
|Arçelik
|24.312.700.816
|1,64
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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