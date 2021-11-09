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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan71.690.913.0007,96
Ereğli Demir Çelik68.705.000.0001,32
Koç Holding66.541.964.8321,21
Enka İnşaat62.496.000.0001,03
Garanti Bankası44.436.000.0000,63
İskenderun Demir Çelik42.369.000.0001,47
Bim Mağazalar39.862.680.0005,93
ASELSAN39.216.000.0001,90
Tüpraş38.314.137.6002,83
Turkcell36.652.000.0001,67
SASA Polyester36.041.600.0008,93
Akbank32.760.000.0000,47
Tofaş Oto Fabrikası30.550.000.0006,11
Türk Telekom30.065.000.0001,97
Şişe Cam28.457.258.5821,05
İş Bankası (C)27.989.813.4000,37
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,47
Sabancı Holding25.749.897.6090,57
Türk Hava Yolları25.060.800.0000,44
Arçelik24.596.506.6621,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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