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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 882 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 882 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan71.690.913.0007,96
Ereğli Demir Çelik68.355.000.0001,31
Koç Holding67.962.067.7401,23
Enka İnşaat62.776.000.0001,04
Garanti Bankası45.486.000.0000,64
İskenderun Demir Çelik41.325.000.0001,43
Bim Mağazalar40.075.200.0005,97
ASELSAN39.398.400.0001,91
Tüpraş37.963.550.7202,80
Turkcell37.378.000.0001,71
SASA Polyester34.563.200.0008,56
Akbank33.332.000.0000,47
Tofaş Oto Fabrikası30.950.000.0006,19
Türk Telekom30.380.000.0001,99
Şişe Cam28.763.579.9871,06
İş Bankası (C)28.349.811.0000,38
Yapı ve Kredi Bankası26.692.682.0570,48
Türk Hava Yolları25.295.400.0000,44
Sabancı Holding25.239.796.6260,56
Arçelik24.731.652.3031,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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