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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 864 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 864 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan69.585.453.0007,73
Ereğli Demir Çelik67.200.000.0001,29
Koç Holding66.237.657.0661,20
Enka İnşaat62.720.000.0001,04
Garanti BBVA44.940.000.0000,63
İskenderun Demir Çelik40.687.000.0001,41
Bim Mağazalar39.953.760.0007,19
ASELSAN38.714.400.0001,88
Turkcell37.114.000.0001,69
Tüpraş36.736.496.6402,71
SASA Polyester33.689.600.0008,35
Akbank32.916.000.0000,47
Türk Telekom29.855.000.0001,96
Tofaş Oto Fabrikası29.450.000.0005,89
İş Bankası (C)28.214.811.9000,38
Şişe Cam27.446.397.9431,02
Yapı ve Kredi Bankası25.510.094.8780,46
Sabancı Holding25.096.968.3510,56
Arçelik24.542.448.4061,66
Türk Hava Yolları24.508.800.0000,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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