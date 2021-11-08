Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 864 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 864 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|69.585.453.000
|7,73
|Ereğli Demir Çelik
|67.200.000.000
|1,29
|Koç Holding
|66.237.657.066
|1,20
|Enka İnşaat
|62.720.000.000
|1,04
|Garanti BBVA
|44.940.000.000
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|40.687.000.000
|1,41
|Bim Mağazalar
|39.953.760.000
|7,19
|ASELSAN
|38.714.400.000
|1,88
|Turkcell
|37.114.000.000
|1,69
|Tüpraş
|36.736.496.640
|2,71
|SASA Polyester
|33.689.600.000
|8,35
|Akbank
|32.916.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|29.855.000.000
|1,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.450.000.000
|5,89
|İş Bankası (C)
|28.214.811.900
|0,38
|Şişe Cam
|27.446.397.943
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.510.094.878
|0,46
|Sabancı Holding
|25.096.968.351
|0,56
|Arçelik
|24.542.448.406
|1,66
|Türk Hava Yolları
|24.508.800.000
|0,43
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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