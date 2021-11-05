Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|69.971.454.000
|7,77
|Ereğli Demir Çelik
|65.800.000.000
|1,26
|Koç Holding
|64.817.554.158
|1,17
|Enka İnşaat
|62.552.000.000
|1,07
|Garanti Bankası
|44.562.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|39.801.960.000
|7,16
|İskenderun Demir Çelik
|39.672.000.000
|1,37
|ASELSAN
|38.121.600.000
|1,85
|Turkcell
|36.982.000.000
|1,69
|Tüpraş
|36.385.909.760
|2,69
|SASA Polyester
|33.084.800.000
|8,20
|Akbank
|32.916.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|29.295.000.000
|1,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.850.000.000
|5,77
|İş Bankası (C)
|28.214.811.900
|0,38
|Şişe Cam
|26.986.915.835
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.425.624.365
|0,46
|Sabancı Holding
|24.709.291.604
|0,55
|Türk Hava Yolları
|24.357.000.000
|0,42
|Arçelik
|24.096.467.790
|1,63
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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