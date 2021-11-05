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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 5.11.2021PDPD/DD
Ford Otosan70.673.274.0007,85
Ereğli Demir Çelik65.170.000.0001,25
Koç Holding63.397.451.2501,24
Enka İnşaat62.496.000.0001,07
Garanti Bankası44.226.000.0000,62
Bim Mağazalar39.498.360.0007,11
İskenderun Demir Çelik39.498.000.0001,37
ASELSAN37.962.000.0001,84
Turkcell37.290.000.0001,70
Tüpraş36.085.406.7202,67
SASA Polyester33.219.200.0008,23
Akbank32.552.000.0000,46
Türk Telekom29.645.000.0001,94
Tofaş Oto Fabrikası28.875.000.0005,77
İş Bankası (C)27.629.815.8000,39
Şişe Cam27.017.547.9751,00
Yapı ve Kredi Bankası25.087.742.3130,45
Sabancı Holding24.321.614.8580,54
Arçelik24.177.555.1751,63
Türk Hava Yolları23.556.600.0000,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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