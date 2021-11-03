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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 805 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 805 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan70.883.820.0007,87
Ereğli Demir Çelik66.325.000.0001,27
Koç Holding61.723.758.5371,21
Enka İnşaat60.872.000.0001,04
Garanti Bankası43.596.000.0000,62
Bim Mağazalar39.194.760.0007,05
İskenderun Demir Çelik39.179.000.0001,36
ASELSAN37.027.200.0001,80
Tüpraş35.734.819.8402,91
Turkcell34.848.000.0001,72
SASA Polyester33.196.800.0008,23
Akbank32.240.000.0000,46
Türk Telekom28.525.000.0001,87
Tofaş Oto Fabrikası28.350.000.0005,67
İş Bankası (C)26.819.821.2000,38
Şişe Cam26.803.122.9910,99
Yapı ve Kredi Bankası24.327.507.6980,44
Sabancı Holding23.648.281.5600,57
Arçelik23.312.623.0731,57
Coca Cola İçecek23.020.555.7712,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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