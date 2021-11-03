Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 805 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 805 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|70.883.820.000
|7,87
|Ereğli Demir Çelik
|66.325.000.000
|1,27
|Koç Holding
|61.723.758.537
|1,21
|Enka İnşaat
|60.872.000.000
|1,04
|Garanti Bankası
|43.596.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|39.194.760.000
|7,05
|İskenderun Demir Çelik
|39.179.000.000
|1,36
|ASELSAN
|37.027.200.000
|1,80
|Tüpraş
|35.734.819.840
|2,91
|Turkcell
|34.848.000.000
|1,72
|SASA Polyester
|33.196.800.000
|8,23
|Akbank
|32.240.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|28.525.000.000
|1,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.350.000.000
|5,67
|İş Bankası (C)
|26.819.821.200
|0,38
|Şişe Cam
|26.803.122.991
|0,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.327.507.698
|0,44
|Sabancı Holding
|23.648.281.560
|0,57
|Arçelik
|23.312.623.073
|1,57
|Coca Cola İçecek
|23.020.555.771
|2,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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