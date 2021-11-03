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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 760 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 760 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan68.146.722.0007,57
Ereğli Demir Çelik65.135.000.0001,25
Enka İnşaat60.312.000.0001,03
Koç Holding59.086.424.5651,16
Garanti Bankası42.000.000.0000,59
İskenderun Demir Çelik38.860.000.0001,35
Bim Mağazalar38.587.560.0006,94
ASELSAN36.685.200.0001,78
Tüpraş34.733.143.0402,83
Turkcell34.364.000.0001,70
SASA Polyester32.726.400.0008,11
Akbank30.940.000.0000,44
Tofaş Oto Fabrikası28.150.000.0005,63
Türk Telekom27.020.000.0001,77
Şişe Cam26.527.433.7260,98
İş Bankası (C)25.784.828.1000,37
Yapı ve Kredi Bankası23.567.273.0820,42
Arçelik22.974.758.9701,55
Sabancı Holding22.872.928.0670,55
Coca Cola İçecek22.664.436.6762,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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