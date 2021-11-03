Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 760 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 760 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|68.146.722.000
|7,57
|Ereğli Demir Çelik
|65.135.000.000
|1,25
|Enka İnşaat
|60.312.000.000
|1,03
|Koç Holding
|59.086.424.565
|1,16
|Garanti Bankası
|42.000.000.000
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|38.860.000.000
|1,35
|Bim Mağazalar
|38.587.560.000
|6,94
|ASELSAN
|36.685.200.000
|1,78
|Tüpraş
|34.733.143.040
|2,83
|Turkcell
|34.364.000.000
|1,70
|SASA Polyester
|32.726.400.000
|8,11
|Akbank
|30.940.000.000
|0,44
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.150.000.000
|5,63
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|1,77
|Şişe Cam
|26.527.433.726
|0,98
|İş Bankası (C)
|25.784.828.100
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.567.273.082
|0,42
|Arçelik
|22.974.758.970
|1,55
|Sabancı Holding
|22.872.928.067
|0,55
|Coca Cola İçecek
|22.664.436.676
|2,53
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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