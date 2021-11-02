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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 804 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 804 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan67.760.721.0007,53
Ereğli Demir Çelik66.815.000.0001,28
Enka İnşaat60.648.000.0001,03
Koç Holding59.695.040.0971,17
Garanti Bankası42.672.000.0000,60
İskenderun Demir Çelik39.701.000.0001,37
Bim Mağazalar38.891.160.0007,00
ASELSAN37.209.600.0001,80
Tüpraş35.133.813.7602,86
Turkcell34.298.000.0001,69
SASA Polyester33.712.000.0008,35
Akbank31.564.000.0000,45
Tofaş Oto Fabrikası28.100.000.0005,62
Türk Telekom27.020.000.0001,77
Şişe Cam26.404.905.1640,98
İş Bankası (C)26.189.825.4000,37
Yapı ve Kredi Bankası23.905.155.1340,43
Arçelik23.231.535.6881,57
Sabancı Holding22.974.948.2630,55
Gübre Fabrikaları22.712.000.00013,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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